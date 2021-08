Ferragosto è anche...il compleanno di Napoleone. Una ricorrenza che all’Elba viene solitamente festeggiata con fuochi d’artificio o altri eventi che prevedono una partecipazione di massa. Cosa che quest’anno non sarà possibile fare per l’emergenza Covid-19. L’anniversario in qualche modo sarà comunque celebrato. Esce infatti oggi in rete "Un Amore ai Tempi di Napoleone", un...

Ferragosto è anche...il compleanno di Napoleone. Una ricorrenza che all’Elba viene solitamente festeggiata con fuochi d’artificio o altri eventi che prevedono una partecipazione di massa. Cosa che quest’anno non sarà possibile fare per l’emergenza Covid-19. L’anniversario in qualche modo sarà comunque celebrato. Esce infatti oggi in rete "Un Amore ai Tempi di Napoleone", un cortometraggio che racconta un matrimonio in stile napoleonico avvenuto nel suggestivo santuario della Madonna di Monserrato, sulle colline di Porto Azzurro l’8 settembre 1814. Un matrimonio al quale doveva partecipare che Napoleone fu però costretto a disertare per altri impegni inderogabili, incaricando di assistervi, a suo nome, il fedele colonnello Jermanowski, arrivato con lui all’Elba nel maggio 1814 e subito nominato comandante del Forte spagnolo. Il cortometraggio è nato da un’idea di Rossella Celebrini e Alessandra Tozzi ed è stato prodotto grazie al contributo della Gestione associata per il turismo dell’Elba, dei Comuni di Portoferraio, Porto Azzurro e Marciana e di ‘Acqua dell’Elba’. La sceneggiatura è stata sviluppata grazie alla consulenza storica di Gloria Peria, responsabile e curatrice degli archivi storici elbani sulla base di un documento rinvenuto nell’archivio della parrocchia di san Giacomo a Porto Azzurro. Hanno avuto parte attiva nella realizzazione del cortometraggio l’associazione culturale ‘Petite Armée isola d’Elba’, il video maker Daniele Fiaschi ed il fotografo Matteo Migliozzi (sua la foto a corredo dell’articolo). "Obbiettivo del cortometraggio – spiega Rossella Celebrini - è valorizzare la storia e il territorio dell’Elba declinati in diverse modalità, comprese quelle meno classiche e scontate". Le riprese sono state effettuate a Forte Falcone (Portoferraio), al santuario di Monserrato (Porto Azzurro) ed al santuario della Madonna del Monte (Marciana) con numerosi attori e figuranti elbani. Roberto Medici © Riproduzione riservata