Controlli dei Nas a Livorno: panificio chiuso per muffa e sporcizia

Livorno, 11 maggio 2025 – Muffa e sporcizia e così per un locale a Livorno scatta la chiusura. L’operazione, inserita all'interno delle iniziative promosse dai Carabinieri per garantire la sicurezza alimentare, è costata cara a un panificio, bar e pasticceria situato in centro. L'accurata ispezione ha permesso di riscontrare la presenza di sporco e residui accumulatisi dalle precedenti lavorazioni su macchinari e attrezzature, nonché tracce di muffa su soffitti e pareti.

Inoltre, la pavimentazione presentava diverse aree infestate da insetti e ciò ha reso necessario il coinvolgimento immediato del personale dell’Asl Toscana Nord Ovest. Conseguentemente, è stato disposto un provvedimento di chiusura immediata e sospensione delle attività di somministrazione degli alimenti fino alla completa risoluzione delle non conformità riscontrate. Oltre a questi interventi, alla titolare dell'esercizio è stata inflitta una sanzione di 3.000 euro.