Cecina, che record di nuovi nati in ospedale: 18 in tre giorni

Cecina (Livorno), 23 dicembre 2023 – Un vero boom di nascite all’ospedale di Cecina, una notizia che allieta le feste in provincia di Livorno. Sono 18 infatti i nuovi nati in 72 ore tra il 20 e il 23 dicembre. Lo comunica l’Asl Toscana Nord Ovest. Le mamme e la prole stanno bene. In una foto, alcune delle neo madri hanno posato per una foto ricordo davvero storica. Per l’ospedale cecinese è un nuovo record, dopo le 13 nascite in meno di 48 ore del novembre scorso.

“Sono arrivate a partorire donne che avevano già compiuto le 40 settimane – afferma Stefano Masoni, primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Cecina – ma anche qualcuna che si è voluta anticipare”.

“Alcune mamme sono venute a partorire a Cecina anche da fuori delle Valli Etrusche, accordando la loro fiducia al nostro reparto”.

L’Asl Toscana Nord Ovest e i vertici dell’ospedale formulano “i migliori Auguri per un Natale indimenticabile a tutte le mamme e i papà e un dovuto ringraziamento a tutto il personale medico, ostetrico, infermieristico e ausiliario dell'Ostetricia e della Pediatria che si è prodigato per fronteggiare l'evento”.