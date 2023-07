Nasconde la droga nella siepe: spacciatore arrestato dai carabinieri

Livorno, 14 luglio 2023 – I carabinieri di Livorno hanno arrestato un 36enne nordafricano per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio mirato antidroga, i militari hanno focalizzato l’attenzione su n’area del quartiere Shangai, oggetto di segnalazioni da parte dei residenti.

Il 36enne è stato notato con fare sospetto fino a che non si è avvicinato un altro individuo, in sella a uno scooter, al quale lo straniero ha consegnato un piccolo oggetto prelevato da un'aiuola incolta lì vicino. Dopo essere ripartito, i militari hanno bloccato il conducente dello scooter e lo hanno sottoposto a controllo: l'uomo, un livornese di 40 anni, ha consegnato loro quanto ricevuto poco prima dal nordafricano, vale a dire un involucro con 1,62 grammi di hashish, ma un ulteriore e più approfondito controllo ha permesso ai militari di scovare un ulteriore involucro con un altro 1,08 grammi di cocaina.

Avendo assistito allo scambio precedentemente avvenuto, i carabinieri hanno proceduto all'arresto del presunto spacciatore. Portato in caserma per le formalità di rito, all'esito della perquisizione è stato trovato in possesso di 72 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell'attività di spaccio e pertanto sequestrate. Sul luogo dei fatti, nascosti tra i rami della vegetazione, i militari hanno scoperto due panetti di hashish rispettivamente del peso di 48,85 e 34,85 grammi.