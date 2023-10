Naufraga la sfiducia a Casani, respinta per 18-5 la mozione per le dimissioni del vertice Asl

Livorno, 10 ottobre 2023 – Ha scandito la mattinata dei lavori del Consiglio comunale di ieri, la mozione che chiedeva "in sede di conferenza aziendale dei sindaci, la revoca del Direttore Generale - dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, ndr - Maria Letizia Casani ai sensi dell’articolo 39, comma 8, della Legge Regionale 40/2005". Un atto - depositato sì a gennaio, ma giunto ieri al vaglio dell’assemblea - delle opposizioni con prima firmataria la capogruppo del Misto Costanza Vaccaro, con il placet dei consiglieri Di Liberti (Forza Italia), Trotta (Potere al Popolo), Sorgente, Vecce e Grassi (5S), Barale e Panciatici (Buongiorno Livorno).

Mozione, quindi, delle opposizioni (trasversali, eccetto FdI) respinta dopo oltre tre ore di discussione con 18 voti contrari della maggioranza, 1 astenuto, 5 favorevoli, con la Lega che esce dall’aula al momento del voto, in giorni in cui tiene banco nel dibattito pubblico il riassetto dei reparti dell’attuale ospedale di Livorno. Per le opposizioni la "revoca" di Casani è "doverosa" alla luce delle "decisioni assunte" dall’Azienda che hanno "determinato il costante ridimensionamento di posti letto - si legge nel testo -, Unità operative chiuse o costrette a lavorare con personale assegnato a termine" o di una organizzazione quotidiana che "appare estremamente deficitaria".

Il consigliere dem Bianchi, medico e responsabile sanità dell’Unione Comunale, in sede di discussione ha provato a mitigare le bordate delle opposizioni facendo leva su dati e numeri "positivi" di accessi al pronto soccorso e ricoveri totali su Livorno, rispetto all’area vasta Nord Ovest. "Bianchi nel suo intervento ha rassicurato su reparti, assunzioni di medici, primari infermieri; peccato che non ha citato l’incontro di esponenti del suo partito prima del consiglio con il sindaco in relazione alla vicenda dei posti letto carenti di Medicina Generale", tuona Stella Sorgente che si dice a nome del M5S "preoccupata per il depotenziamento e depauperamento dell’attuale ospedale in attesa del nuovo".

Usa il lanciafiamme la capogruppo Vaccaro parlando di "sequenza di disastri sanitari che certificano la potenza del fallimento amministrativo-gestionale della Direttrice Casani", per poi attaccare Salvetti: "Sindaco - afferma -, siamo di fronte alla sua subalternità politica. La Direzione Usl è nominata in quota Pd con decreto del presidente di regione Giani. E’ evidente che lei non ha avuto il coraggio né la schiena dritta, arrendendosi alla mannaia sanitaria impellente che la Regione scaglia nei confronti della sanità livornese per giochi di partito".

"Stiamo parlando in fondo di una Azienda - sostiene Barale - e quando vengono commessi errori, a pagare in primis devono essere dirigenti e direttori". Due i fatti, però, che hanno sparigliato (e deviato) i lavori dell’assemblea: da un lato, l’emendamento "sostitutivo" (e non "aggiuntivo" come richiesto dai firmatari, che ha di fatto spaccato le opposizioni) della Lega che con Ghiozzi e Pacciardi ha avanzato la richiesta di "chiedere le dimissioni dell’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini" e non di Casani, dato che secondo Ghiozzi la "questione non è aziendale ma politica"; dall’altro, l’accusa mossa da BL di "un legame politico rilevante che il Pd ha, sulla sanità, col sistema di servizi privati offerti da Svs". E qui, apriti cielo.

di Francesco Ingardia