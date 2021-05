Livorno, 16 maggio 2021 - Giovanni Ceraolo del sindacato Usb Livorno spiega come sono andate le cose con la nave portacontenitori "Asiatic Island" transitata venerdì scorso dal porto di Livorno e diretta in Israele. Era stato segnalato un carico di armi a bordo della portacontainer battente banriera di Singapore e si era parlato anche di un ulteriore carico da effettuare a Livorno, che invece però non c'è stato, come documenta Ceraolo nel video tratto dalla pagina Facebook di Usb Livorno, che ringraziamo.

CLICCA QUI per il video