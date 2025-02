Nave incagliata a Marina di Massa, al lavoro gli specialisti di Livorno e Piombino

Marina di Massa, 4 febbraio 2025 – Proseguono le verifiche a bordo della nave cargo Guang Rong incagliata al pontile di Marina di Massa dal 28 gennaio scorso.

Da questa mattina al lavoro i tecnici della ditta Neri di Livorno e i sommozzatori del gruppo Stmp di Piombino, impegnati nella verifica della parte emersa della nave e nel capire la situazione delle casse di carburante a poppa, contenenti 102 tonnellate di gasolio. In un incontro in prefettura a Massa per fare un punto della situazione, sono state avviate le valutazioni per le possibili procedure di rimozione del gasolio a bordo.

Due al momento le ipotesi: togliere il gasolio via mare con l'utilizzo di chiatte, oppure via terra con un sistema di tubazioni. Ulteriori confronti saranno fatti nei prossimi giorni, quando anche gli esiti dei sopralluoghi di queste ore restituiranno un quadro più chiaro della situazione.

La situazione

Le prime operazioni di controllo a bordo della Guang Rongsono cominciate stamani, 4 febbraio. Dopo le procedure di messa in sicurezza dell'area con l'utilizzo di panne assorbenti sulla superficie dell'acqua, effettuate nei giorni scorsi per contenere un'eventuale perdita di combustibile che al momento non risulta esserci, è iniziato adesso il primo vero sopralluogo a bordo.

Sul posto per il sopralluogo sono presenti come detto il gruppo dei sommozzatori della Stmp di Piombino e il personale tecnico della ditta Neri di Livorno.

Il controllo di oggi, facilitato anche dalle ottime condizioni meteo e dal mare calmo, è incentrato sulla verifica del fianco emerso dell'imbarcazione e valutare di conseguenza la situazione delle casse dei due serbatoi, posizionati a poppa della Guang Rong e contenenti poco più di 100 tonnellate di gasolio.