Nave incagliata all’Enfola, al via le operazioni di rimozione della Fugro Mercator

Portoferraio, 25 marzo 2025 - Sono in corso da tutta la giornata, a tratti sotto la pioggia battente, le operazioni per il trasporto della Fugro Mercator rimasta incagliata sugli scogli a nord dell’Enfola il 22 marzo scorso. Per tutto il pomeriggio si è provveduto alla rimozione del carburante dai serbatoi, per poter garantire il trasporto in condizioni di sicurezza.

Le operazioni sulla nave incagliata (Foto Valerie Pizzera)

Sul posto è arrivato il “pontone “ di Neri con i depositi per lo svuotamento dei serbatoi della nave. È presente anche il rimorchiatore Phalesia e alcune altre piccole imbarcazioni di supporto. A supervisionare le operazioni dalla debita distanza di trova la barca della Guardia Costiera di Portoferraio. Ieri, dopo che le operazioni di verifica – anche subacquee – avevano scongiurato la possibilità di inquinamento delle splendide acque dell’arcipelago toscano, in via precauzionale erano state stese le cortine di “panne galleggianti”, ossia i dispositivi di contenimento che isolano lo scafo dalle acque circostanti.

Ieri mattina 24 marzo si è tenuto presso i locali della Capitaneria di Portoferraio, un incontro operativo volto alla pianificazione delle operazioni successive. Sono presenti alle operazioni anche i rappresentanti della società armatrice, attivatasi che , ha confermato la capitaneria di Porto di Portoferraio, ha dato la massima collaborazione. Una volta garantita la sicurezza preliminare, si resterà forse in attesa che si alzi la marea di alcuni centimetri per liberare la nave dagli scogli e procedere alla messa in galleggiamento e al rimorchio che la condurrà presumibilmente presso un cantiere navale, dove verranno effettuati i necessari lavori di ripristino dello scafo.

Valerie Pizzera