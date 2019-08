Portoferraio, 25 agosto 2019 - La nave "Loire" della Marina Militare Francese ha scelto Portoferraio, all'Isola d'Elba, per il suo primo scalo in un porto italiano.

La nave, prima di quattro unità gemelle e varata nel giugno 2017, capace di svolgere diverse attività operative, è una unità multiruolo lunga 70 metri e larga 15 con un equipaggio di 17 marinai. In particolare, sabato il Comandante in II della Capitaneria di Porto di Portoferraio, il capitano di fregata Amedeo Nacarlo, è stato ospite a bordo della nave, accolto dal comandante capitano di corvetta Stephane Le Ven e dal suo equipaggio.

Dopo una breve presentazione dei principali impieghi tecnici della nave, vi è stato il consueto scambio di crest (l'emblema militare), al termine del quale è seguita una visita del battello. Successivamente il comandante Le Ven, accompagnato dal comandante Nacarlo, è stato ricevuto dal sindaco di Portoferraio, Angelo Zini, che ha accolto la rappresentanza del comando di bordo all’interno della sala consiliare del palazzo comunale.

