Nave metaniera dagli Usa a Piombino per il carico della rigassificatrice. Snam: “Una ogni otto giorni fino al 30 settembre 2024”

Piombino (Livorno), 2 ottobre 2023 – La Orion Monet, metaniera da 293 metri di lunghezza, proveniente dagli Stati Uniti con bandiera maltese per un nuovo approvvigionamento di gnl al rigassificatore Golar Tundra, è arrivata oggi in rada Piombino.

Stanotte la nave entrerà in porto con le solite prescrizioni previste dall'ordinanza 67 del 2023 della capitaneria piombinese in cui si stabilisce l'ingresso della metaniera solo dopo la partenza dell'ultimo traghetto per l'isola d’Elba, con l'utilizzo di quattro rimorchiatori e la supervisione sulla sicurezza delle operazioni da parte della guardia costiera.

Si prevede che entro un paio di giorni le operazioni saranno concluse e intorno alla giornata di mercoledì la nave lascerà lo scalo piombinese.

Snam, il punto

Nel corso dell'attuale anno termico, iniziato l'1 ottobre (e fino al 30 settembre 2024), è previsto l'arrivo di una nave metaniera per l'approvvigionamento di gnl al rigassificatore Golar Tundra di Piombino ogni otto giorni circa. È quanto si apprende nel giorno dell'arrivo a Piombino della Orion Monet, metaniera da 293 metri di lunghezza e 170mila metri cubi di capacità, proveniente dagli Stati Uniti. Per questo primo anno termico di attività della Golar Tundra, Snam ha assegnato 43 slot di gnl e 41 slot per gli altri due anni di permanenza prevista nel porto toscano.