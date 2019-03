Livorno, 14 marzo 2019 - Sono stati denunciati e rischiano fino a due anni di reclusione il comandante e l'ufficiale di coperta di una nave adibita al trasporto di merci, battente bandiera liberiana, che è passata troppo vicina alla costa dell'Isola di Montecristo. L'imbarcazione stava navigando in direzione del porto di Livorno, quando dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Portoferraio le è stato intimato di cambiare rotta, portandosi fuori dalle due miglia previste oltre i limiti del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano e in particolare dell'Isola di Montecristo.

Il comandante ha, infatti, violato il decreto ministeriale che vieta la navigazione nella fascia di mare di due miglia dal perimetro dei parchi marini nazionali, alle navi che trasportano merci e passeggeri superiore alle 500 tonnellate di stazza lorda. La Capitaneria di porto, che stava controllando il traffico marittimo, aveva già informato il comandante della nave del divieto in vigore. Così i militari sono intervenuti, in collaborazione con i colleghi della direzione marittima di Livorno (porto di destinazione della nave), facendo immediatamente cambiare rotta all'unità mercantile e denunciando il comandante e l'ufficiale di guardia in plancia al momento della violazione.