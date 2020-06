Costa degli Etruschi, 10 giugno 2020 - Un’interruzione, quella del servizio navetta che dal parcheggio di via delle Caldanelle a San Vincenzo, porta al golfo di Baratti ed al castello di Populonia, che aveva provocato sconcerto nelle associazioni di categoria. Una sospensione di un servizio di mobilità pubblica indispensabile, considerata la carenza di parcheggi nel golfo di Baratti , che rischia di mettere in seria difficoltà il comparto turistico, per la visita a Baratti e soprattutto alla Necropoli, sito principe degli Etruschi dal quale si identifica l’intera costa livornese

E mentre gli operatori turistici promettono battaglia per riavere il servizio, indispensabile per le strutture alberghiere frequentate da turisti attratti da Baratti, da giovedì 11 giugno entrerà in vigore su tutto il territorio di competenza di Tiemme l’orario estivo dei servizi di Tpl urbani ed extraurbani. Ma era davvero inevitabile sopprimere determinate corse: non sarebbe stato meglio incrementarne il numero ma con meno passeggeri a bordo?

Per quanto riguarda i servizi per le spiagge di Piombino e dintorni, il vicepresidente di Tiemme, Marco Macchioni, commenta: “La riduzione dei servizi per quest’estate dipende da varie motivazioni di carattere organizzativo ed economico. Non abbiamo al momento ricevuto richieste di attivazione da parte delle amministrazioni comunali, ma come azienda siamo ovviamente disponibili al confronto per valutare insieme ai Comuni i servizi prioritari. Ricordo infatti che Tiemme è gestore del servizio, la cui programmazione spetta agli enti di riferimento del territorio”.