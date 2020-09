L’Elba può tirare un grosso sospiro di sollievo in chiave emergenza Covid-19. Sono infatti negativi i risultati di tutti i 249 tamponi effettuati venerdì nell’ambito della maxi campagna di controlli disposta dall’Asl dopo la scoperta di due nuovi casi di positività relativi a due bambini di 5 e 12 anni, alunni della scuola dell’infanzia di Carpani e della scuola media Pascoli, anch’essi appartenenti alla...

L’Elba può tirare un grosso sospiro di sollievo in chiave emergenza Covid-19. Sono infatti negativi i risultati di tutti i 249 tamponi effettuati venerdì nell’ambito della maxi campagna di controlli disposta dall’Asl dopo la scoperta di due nuovi casi di positività relativi a due bambini di 5 e 12 anni, alunni della scuola dell’infanzia di Carpani e della scuola media Pascoli, anch’essi appartenenti alla comunità maghrebina nella quale si è sviluppato il focolaio del virus. "E’ una notizia molto positiva -dice il sindaco Angelo Zini – sia perché i tamponi riguardavano una situazione delicata come una scuola materna che poteva essere a rischio, sia perchè il focolaio dovrebbe essere circoscritto. E’ una nuova dimostrazione che il nostro sistema funziona. I test sono stati fatti ieri fino alle 20. Oggi alle 17 avevano tutti i risultati. Questa campagna estesa dimostra che tra la nostra popolazione la circolazione del virus non c’è. Siamo perciò abbastanza tranquilli. Ovviamente salvo sorprese". La decisione di effettuare la massiccia serie di tamponi con il sistena del drive-trough (o anche a piedi) sul retro del presidio ospedaliero era stata presa dall’Asl nell’ottica del principio della massima cautela e precauzione che sempre venerdì aveva portato alla chiusura temporanea delle scuole frequentate dai due fratelli. Appunto la materna di Carpani e la media Pascoli. In un primo tempo era stato deciso di far fare il tampone alle maestre ed ai piccoli alunni della classe dell’asilo di Carpani frequentato dalla bimba positiva al virus, ai loro genitori e fratelli e ad alcuni bambini della comunità maghrebina (e loro genitori) che avevano avuto contatti a rischio. Successivamente, per una maggiore tranquillità si è optato per allargare l’indagine diagnostica anche ai compagni di classe del 15 enne ed ai loro genitori, cosa che ha fatto lievitare il numero degli esami. Altri tamponi verranno effettuati domani. "I controlli – conclude il sindaco – saranno alla media Pascoli. Ci aspettiamo gli stessi risultati di oggi per poter ripartire con le attività".

Ro.Me.