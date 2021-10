"Visto che noi dobbiamo avere il green pass, mi pare giusto che lo abbiano anche i clienti, per questo nel salone faremo entrare solo che ha il certificatop verde, è un elemento di sicurezza per tutti". Senza green pass non si entra nel negozio di una parrucchiera a Piombino. Si è scatenato un serrato dibattito sui social, per il caso della parrucchiera Adriana. C’è chi è a favore e chi è contrario a...

"Visto che noi dobbiamo avere il green pass, mi pare giusto che lo abbiano anche i clienti, per questo nel salone faremo entrare solo che ha il certificatop verde, è un elemento di sicurezza per tutti". Senza green pass non si entra nel negozio di una parrucchiera a Piombino. Si è scatenato un serrato dibattito sui social, per il caso della parrucchiera Adriana. C’è chi è a favore e chi è contrario a questa iniziativa. E anche se il Governo, nel sito istituzionale spiega che ai parrucchieri, come agli estetisti e barbieri, è possibile non chiedere il green pass ai propri clienti, in punta di diritto sembra che la parrucchiera piombinese non abbia effettuato una scelta che viola le regole.

Un paio di giorni fa, a poche ore dall’entrata in vigore del nuovo decreto legge sull’obbligatorietà del green pass per tutti i lavoratori propruio da oggi, 15 ottobre, la Parrucchiera Adriana ha fatto questa scelta. "Per decisioni personali dal 15 ottobre sarà necessario esibire il green pass per accedere al nostro salone. Dato che noi vi dobbiamo tutelare durante la vostra permanenza in salone riteniamo opportuno la reciprocità ed il buon senso. Grazie della collaborazione".

Un cartello che ha scatenato un dibattito, naturalmente con toni accesi soprattutto coloro che sono contrari ai vaccini e quindi ritengono il green passauna limitazione della libertà. A domanda diretta alla Cna di Livornose questa scelta della titolare del negozio sia legittima, la risposta è stata chiara. "E’ una questione difficile ed in punta di diritto: il parrucchiere è un esercizio aperto al pubblico, ma non è un pubblico esercizio come un bar. Al di là della opportunità o meno della scelta fatta e della non obbligatorietà del controllo del green pass ai clienti, non sembra ravvedersi incostituzionalità discriminatoria, essendo la mancanza del green pass una situazione sanabile dal cliente". Del resto ci sono molti negozi di parrucchiera e la libera scelta è assicurata per coloro che non sono d’accordo con la decisione della titolare.

m.p.