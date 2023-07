Nidi di tartarughe Caretta caretta all’Elba, l’appello: “Servono volontari per monitorare le spiagge”

Elba (Livorno), 17 luglio 2023 – È l’estate dei nidi delle tartarughe Caretta caretta all’Isola d’Elba. Pertanto, Legambiente ha lanciato un appello per trovare volontari che monitorino le spiagge e i nidi delle tartarughine: “Siamo felici di comunicare – la nota diffusa da Legambiente – che il 2023, per l’isola d'Elba, è un anno da reocrd per la presenza di nidifcazione di Caretta caretta sulle nostre coste. Questo però significa che avremo bisogno di molti più volontari per poter monitorare le spiagge (1 ora la mattina presto) e la nascita delle tartarughine (turni di 6 ore per 2 persone h24)”.

Mercoledì 20 luglio alle 17:00 nell’aula VerdeBlu “Giovanna Neri”, località Mola, si terrà un incontro per fare il punto della situazione nidi. “Spiegheremo agli interessati – fa sapere l’associazione – come possono aiutare a conservare una specie così affascinante e importante per il mantenimento degli equilibri marini. L'appello è rivolto a tutti i residenti sull'isola ma anche ai turisti e agli operatori turistici che possono aiutare a trovare nuovi volontari tra i turisti”.