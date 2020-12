Il Comitato Salviamo il Parterre ha deposita in Comune le 1072 firme raccolte nell’ultimo mese per la tutela del Parco Pertini (ex Parterre). La petizione è indirizzata al sindaco Luca Salvetti. Il Comitato Salviamo il Parterre si definisce "apolitico, nato dalla confluenza di cittadini che dopo...

Il Comitato Salviamo il Parterre ha deposita in Comune le 1072 firme raccolte nell’ultimo mese per la tutela del Parco Pertini (ex Parterre). La petizione è indirizzata al sindaco Luca Salvetti. Il Comitato Salviamo il Parterre si definisce "apolitico, nato dalla confluenza di cittadini che dopo aver appreso la scorsa primavera la notizia che il nuovo ospedale di Livorno verrà ad occupare parte del parco Pertini – spiegano i promotori – si sono mobilitati per chiedere che questa decisione sia rivista". Il nuovo progetto di ospedale pevede "la cementificazione di almeno 18.600mq del Parco Pertini, andando a colpirne la parte più recente cioè la pista di pattinaggio e tutto il verde circostante dove ci sono alberi e prati molto frequentati dai livornesi". Il progetto prevede al termine dei lavori "una non chiara restituzione del verde – proseguno i promotori della petizione – che oltre ad essere conteggiata in maniera confusa, risulterà vincolata ai costi e alla durata dei lavori stessi". Sul processo partecipativo organizzato dal Comune "con tre incontri pubblici (di cui due da remoto) – osserva il Comitato – si è limitato ad essere un percorso informativo dove ogni proposta e perplessità mossa dai cittadini non ha avuto modo di essere discussa" . Nel testo sintetico della petizione si legge: "Mi dichiaro contrariao alla localizzazione del nuovo ospedale all’interno del parco pubblico Sandro Pertini, già Il Parterre. Chiedo che vengano valutate alternative progettuali più adatte a tale scopo". © Riproduzione riservata