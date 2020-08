Cna in collaborazione con il Comune di Cecina ha attivato un servizio di Noleggio Con Conducente per andare incontro alle esigenze dei tanti turisti L’associazione CNA in collaborazione con il Comune di Cecina ha attivato, a partire dal 15 agosto, un servizio di trasporto persone in funzione...

Cna in collaborazione con il Comune di Cecina ha attivato un servizio di Noleggio Con Conducente per andare incontro alle esigenze dei tanti turisti

L’associazione CNA in collaborazione con il Comune di Cecina ha attivato, a partire dal 15 agosto, un servizio di trasporto persone in funzione anche nelle ore notturne.

Si ricorda infatti che sul territorio è in funzione un servizio di taxi dalle ore 7.30 alle 23.30 mentre, negli orari notturni, sono state segnalate difficoltà nel trovare soluzioni per gli spostamenti, in particolare da e per l’ospedale di Cecina che rappresenta il punto di riferimento per i cittadini e per i turisti che soggiornano nel territorio dell’ambito della Costa degli Etruschi.

L’Amministrazione Comunale si è attivata per dare una risposta a questa esigenza e ha ricevuto una proposta da parte di CNA per l’attivazione di un servizio di trasporto pubblico non di linea realizzato attraverso il Noleggio Con Conducente per cittadini e residenti con dimissioni non sanitarie dal presidio ospedaliero di Cecina. Si tratta di un servizio a carattere sperimentale per il periodo che va dal 15 agosto al 30 settembre, a cui seguirà una valutazione degli esiti.

Questi i numeri da contattare: 328.9358858 - 347.6589132. Il conducente è tenuto a informare i passeggeri in modo preventivo del costo del servizio e della tariffa che viene applicata. Un servizio importante per i turisti che hanno bisogno di spostarsi anche di notte, soprattutto per raggiungere l’ospedale.