"Bisogna ripartire ricostruendo la fabbrica dalle macerie. Ma la decisione spetta al Governo". Fim, Fiom e Uilm, i segretari Paolo Cappelli, David Romagnani e Lorenzo Fusco spiegano la manifestazione del 7 luglio a Roma per le vertenze di Jsw e Magona, lanciando una sfida alla politica tutta, dai partiti fino al presidente della Regione Eugenio Giani. "Da troppo tempo siamo inascoltati. E il silenzio del governo è inaccettabile. Lo stesso Prefetto nei giorni scorsi ci ha detto che non riesce a parlare con il ministro Giorgetti". I segretari spiegano che le vertenze sono due, ben diverse fra loro. "Per Liberty Magona stiamo lavorando per la continuità produttiva. Sembra che Liberty sia al lavoro per fare diventare lo stabilimento Galati dello stesse gruppo, fornitore di Magona; questo vorrebbe dire non avere più autonomia. Ma niente è ufficiale. In maniera informale sembra che ci siano contatti con il governo e Liberty. Mentre per Jsw non c’è niente". E Jsw Steel Italy è l’altra vertenza più complica e che va avanti da anni, con 1700 lavoratori nel limbo. "Sotto il Ministero ci immaginiamo una grande manifestazione con tutte le istituzioni. Almeno tutte quelle che sono passate dal presidio della portineria Jsw. Pensiamo all’Autorità portuale, anche perché a fine luglio sono in scadenza le concessioni per Piombino Logistics e difficilmente in assenza di un piano industriale, saranno riprorogate. Pensiamo al sindaco di Piombino. Alla Regione. L’ultima volta che abbiano incontrato il presidente Giani ci ha garantito che sarà al nostro fianco, se avesse qualche altro impegno (è stato convocato il consiglio regionale il 7 luglio, ndr), crediamo che debba rimandarlo, perché noi ci immaginiamo che il presidente della Regione debba essere alla guida dell’iniziativa. Ci aspettiamo di vedere a Roma tutti i partiti che sono venuti al presidio, devono essere anche loro arrabbiati per non aver avuto risposte dal governo. Vogliamo che questa iniziativa sia un’iniziativa delle istituzioni, dei lavoratori e dei sindacati". Piombino potrebbe essere un polo della siderurgia, con l’interazione fra Jsw e Magona. Un progetto lanciato anche dalla Regione. "Ci sono tutte le potenzialità. Ma mentre gli altri occupano gli spazi noi siamo qui ad attendere. Il 7 luglio non ci immaginiamo che avvenga subito qualcosa, che l’iniziativa sia risolutiva, ma senza dubbio ci aspettiamo un cambio del governo e una data di incontro. Non accetteremo più un ‘ci vediamo al prossimo incontro’. Gli impianti di Jsw stanno morendo. Il treno rotaie che è il nostro fiore all’occhiello sta lavorando con un compressore su quattro. E l’Italia si sa che dovrà realizzare milioni di tonnellate di rotaie".

Maila Papi