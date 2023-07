Non ha il permesso d’ingresso nella ztl e copre le targhe per eludere le telecamere, denunciato

Marina di Campo (Isola d’Elba, Livorno), 6 luglio 2023 – Copre le targhe con alcune buste di plastica per accedere alla Ztl non avendo il permesso. Protagonista un sessantenne elbano che, per poter entrare indisturbato con il proprio furgone nella zona a traffico limitato del centro di Marina di Campo, aveva pensato bene di occultare entrambe le targhe in maniera artigianale, usando appunto buste in plastica.

Con questo ingegnoso stratagemma l’uomo raggiungeva indisturbato il lungomare. Ma non aveva fatto i calcoli con l’intensificazione dei controlli dei carabinieri della stazione di Campo nell’Elba, che l’hanno notato e subito fermato. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno per occultamento di targhe di autoveicoli, un illecito penalmente rilevante. La scoperta del singolare comportamento è stata possibile grazie all'aumento dei controlli dei carabinieri, disposto con l'arrivo massiccio di turisti sull'isola per la stagione estiva