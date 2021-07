Grazie al sistema anti-riciclaggio le fiamme gialle di Livorno hanno scoperto una famiglia di imprenditori edili livornesi, tre fratelli, che con due complici (lavoratori edili autonomi con partita Iva ) hanno occultato al fisco redditi imponibili per oltre mezzo milione di euro, con un’evasione da 140 mila euro di IVA dovuta all’erario. Si...

Grazie al sistema anti-riciclaggio le fiamme gialle di Livorno hanno scoperto una famiglia di imprenditori edili livornesi, tre fratelli, che con due complici (lavoratori edili autonomi con partita Iva ) hanno occultato al fisco redditi imponibili per oltre mezzo milione di euro, con un’evasione da 140 mila euro di IVA dovuta all’erario.

Si scambiavano fatture, scaricavano i costi e non dichiaravano i ricavi. A far luce su questi comportamenti illeciti sono stati i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Livorno che, proprio partendo da una segnalazione antiriciclaggio, hanno attivato gli accertamenti bancari. I cinque hanno insospettito i finanzieri per operazioni anomale sui conti correnti dietro le quali avevano celato il non corretto pagamento delle imposte. Singolare inoltre è il fatto che i soggetti monitorati dalle fiamme gialle prelevavano dai conti in contanti pur non avendo dichiarato le loro entrate.

Così al termine di cinque verifiche fiscali simultanee, i finanzieri hanno fatto emergere 540.000 euro di redditi non dichiarati e 125.000 euro di costi non deducibili; hanno rilevato inoltre l’importo di 150.000 euro di Iva evasa più 30.000 euro di redditioccultati anche ai fini dell’Irap e ulteriori 30.000 euro di omessi versamenti tributari. Uno dei costruttori è pure risultato evasore totale per cui è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno per omessa presentazione della dichiarazione, avendo superato le soglie di punibilità penale (50.000 euro evasi per singola imposta e annualità).

Le verifiche sul corretto pagamento delle tasse da parte delle ditte edili e non, continuano grazie al sistema di incrocio delle banche dati e altre indagini della Guardia di Finanza molto sofisticate.