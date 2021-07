Da Cecina a Hollywood e ritorno. Ma non per ’rifugiarsi’ in provincia, anzi, se mai, per esplorare nuovi confini. Lorenzo Pelosini (nella foto con John Carpenter, uno dei suoi autori preferiti), è stato un piccolo ’enfant prodige’ – a 9 anni i suoi primi racconti di fantascienza e a 14 il suo primo romanzo (Il volo del Falco), ma dopo il liceo Fermi e l’Accademia di Regia e Sceneggiatura Griffith 2009-2011, l’Università di Firenze – Dams, prima di tutto il corso di...

Da Cecina a Hollywood e ritorno. Ma non per ’rifugiarsi’ in provincia, anzi, se mai, per esplorare nuovi confini. Lorenzo Pelosini (nella foto con John Carpenter, uno dei suoi autori preferiti), è stato un piccolo ’enfant prodige’ – a 9 anni i suoi primi racconti di fantascienza e a 14 il suo primo romanzo (Il volo del Falco), ma dopo il liceo Fermi e l’Accademia di Regia e Sceneggiatura Griffith 2009-2011, l’Università di Firenze – Dams, prima di tutto il corso di cinema e letteratura (2012-2014), il volo a Los Angeles dove è stato ammesso alla University of Southern California (USC) – School of Cinematic Arts e dove si è laureato. Poi la scrittura di sceneggiature televisive, il ruolo di vicepresidente del Development alla SilverScreen Pictures nel 2019 e infine il lavoro alla Game Garden, dove le due sue storie interattive, Demons in High Heels and Demons of New York hanno raggiunto circa 300.000 lettori in tutto il globo.

Nonostante i problemi della pandemia Covid, la rete web permette di essere collegati al resto del mondo e lavorare da Cecina come lo si farebbe da Los Angeles, anche se naturalmente la preparazione e il contatto diretto con le persone è importante.

E’ così?

"Sì – spiega Lorenzo Pelosini che ora ha 31 anni – a tutti i ragazzi dico di non aver paura di uscire da casa propria e provare almeno ad allargare lo sguardo perché ci sono tante opportunità".

Ma essere ammessi alla Università del South California non è facile, vero?

"No, in media solo l’1% dei candidati stranieri ci riesce, ma no per questo bisogna rinunciare in partenza. Aver studiato dove lo hanno fatto Robert Zemeckis, George Lucas, Ron Howard, John Carpenter e molti altri, è un bel motivo per provare nella sfida".

E poi oggi ci sono tante possibilità di espressione, non ci sono solo cinema e televisione...

"Sì, è esattamente così. Non bisogna avere paura di esplorare altri campi, come l’intrattenimento sullo smartphone. Credo che si possa fare un bel lavoro anche in altri canali e raggiungere un pubblico di tante persone, non ci sono soltanto i libri cartacei o i film che comunque io adoro".

E la creatività risente dell’omologazione digitale?

"Direi di no, dipende da che cosa si fa. E’ chiaro che ogni canale ha un suo linguaggio, ma si possono creare storie interessanti e non banali anche sulle piattaforme delle App per i telefonini, tutto dipende da noi".

Luca Filippi