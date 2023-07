Livorno e la notte bianca dello sport: che festa, atleti e famiglie colorano le strade

Livorno, 22 luglio 2023 – E’ un grande successo di pubblico la notte bianca dello sport, una grande festa che ha come tema proprio lo sport e che ha visto l’intera via dei Pensieri chiusa al traffico. In strada ci sono le dimostrazioni di palestre e associazioni, con tanti bambini (ma anche adulti) che provano gli sport più disparati.

Un momento della notte bianca dello sport a Livorno: una premiazione allo stand Uisp (Fonte Uisp Comitato Territoriale Terre Etrusco-Labroniche)

Una manifestazione che vede a fianco il Comune, il Coni, la Regione Toscana e una miriade di associazioni sportive. Una festa che non poteva che avvenire a Livorno, città davvero dello sport con centinaia di medaglie a livello internazionale degli atleti livornesi.

In un talk show con il sindaco Salvetti, il presidente della Regione Eugenio Giani e il delegato Coni Gianni Giannone si è fatto il punto sulla Livorno sportiva. “Mettere insieme così tanti soggetti – dice Giannone – non è banale. Ci siamo riusciti grazie a un’opera fatta insieme al Comune e al contributo del Lem. E’ il momento di dimostrare davvero quanto Livorno sia la capitale dello sport italiano”.