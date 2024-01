Nuoto in lutto, è morto Corrado Rosso: fu un grande allenatore anche a Livorno

Livorno, 8 gennaio 2024 – La Federazione italiana Nuoto piange la scomparsa di Corrado Rosso, storico allenatore, per molti anni nello staff tecnico federale, in grado di formare tanti campioni tra cui Ilaria Tocchini, Federico Turrini, Chiara Boggiatto, Martina De Memme, Stefano Rubaudo, Luis Alberto Laera e di seguire i primi passi di Gabriele Detti.

Nato a Fossano, in provincia di Cuneo, il 28 settembre 1950, ha lavorato prevalentemente a Torino e a Livorno creando delle vere e proprie scuole che oggi definiremmo Academy; veterinario, aveva preferito il bordovasca e insegnare a nuotare a generazioni di giovani. In Italia, ricorda ancora la Fin, è stato tecnico delle società SA-FA Torino, Acquatica e Nuoto Livorno. Poi dal 2013 è diventato allenatore della nazionale turca.

Nel 2012 perse l'adorata moglie Eliana. Sarà ricordato, prosegue la Federnuoto, per la sua schiettezza e la grande passione per il nuoto che lo ha portato sempre a migliorarsi anche nelle difficoltà che la vita gli ha riservato. Alla sua famiglia, e in particolare ai figli Davide, Matteo e Niccolò, le più sentite condoglianze di Paolo Barelli, del vice presidente vicario Andrea Pieri, dei vice presidenti Giuseppe Marotta e Teresa Frassinetti, del segretario generale Antonello Panza, del presidente del GUG Roberto Petronilli, del coordinatore dei settori agonistici Marco Bonifazi, del direttore tecnico della nazionale di nuoto Cesare Butini e dell'intero movimento acquatico.