I residenti di via Calatafimi si sono mobilitati per protestare davanti al cantiere aperto nell’area comunale per la sgambatura dei cani (destinata a sparire a quamio pare) dove è in fase di realizzazione e installazione di una antenna per la telefonia mobile del gestore Iliad. "Sorgerà proprio a ridosso dei condomini che sono numerosi - denuncia Paola Nucci di Fratelli d’Italia, che abita nei pressi dell’area per la sgambatura dei cani - e vicino del parco pubblico. Non lontano dalla mega antenna ci sono anche la scuola di via degli Archi e la Casa di cura Villa Tirrena. Mi sono attivata subito contattando ieri (martedì, ndr) in sindaco Luca Salvetti. Nessuno di noi sapeva di questo cantiere fino a quando sono iniziati i lavori martedì 29 giugno. Il sindaco mi ha assicurato il suo immediato interessamento". Intanto ieri mattina i residenti di via Calatafimi si sono radunati davanti al cantiere per contestare i lavori in corso e sul posto sono arrivati anche gli agenti della Digos e Paola Nucci per dare manforte al presidio dei cittadini allarmati per quanto sta accadendo vicino alle loro abitazioni e al parco pub loco "dove cicloni famiglie e bambini. - hanno sottolineato i cittadini - Ci meraviglia che nessuno ci abbia avvertito prima. Una delegazione di abitanti ha poi raggiunto il Comune per chiedere al sindaco di Intervenire. Il sindaco Salvetti ieri pomeriggio si è recato in via Calatafimi di persona insieme all’assessore all’ambiente Cepparello per prendere visione diretta della situazione. "Stiamo approfondendo tutti gli aspetti di questa vicenda. - ha riferito ieri l’assessore Giovanna Cepoarello - per capire anche quali siano i margini di trattativa. Il sindaco stesso ha chiesto intanto la sospensione dei lavori, che tuttavia sono proseguiti". Intanto oggi una delegazione di cittadini incontrerà il sindaco Salvetti e l’assessore Cepparello alle 11-30 per fare insieme il punto della situazione. Il sindaco ha fatto sapere intanto: "Il 29 dicembre 2014 fu emanata una delibera di Giunta n. 564 (licenziata dalla giunta 5 Stelle di Filippo Nogarin) per permette alle società di telefonia di installare le loro antenne dietro pagamento di un canome in aree comunali individuate, 5 in tutto. Iliad ha manifestato il suo interesse per via Calatafimi. Gli uffici sulla base di questa delibera il 28 marzo 2019 fecero un sopralluogo con Iliad. Il 30 aprile 2019 l’ufficio tecnico stabilì il canonie oncessiori di 15mila euro l’anno per via Calatafimi. Iliad ha avuto le autorizzazioni incluso il parere positivo di Arpat. Detto questo non mi ritengo soddisfatto di questa situazione e ho chiesto agli uffici se ci sono gli estremi per bloccare queste installazioni".

Monica Dolciotti