Nuova era per il rigassificatore Olt. Primo impianto per lo "small scale"

In pratica è la prima ’stazione di rifornimento’ in Italia per navi alimentate a Gnl, il gas naturale liquefatto che ha il vantaggio di inquinare meno e occupare uno spazio 600 volte inferiore al metano. Il distributore off shore si trova al largo di Livorno e apre una nuova era. Olt Offshore Lng Toscana ha annunciato di aver completato con successo il collaudo operativo del nuovo servizio di Small Scale Lng che sarà offerto dalla società attraverso la nave rigassificatrice Frsu Toscana. Le attività di test hanno previsto il trasferimento di gas naturale liquefatto sia da una piccola nave metaniera – la “Avenir Aspiration” operata da Axpo – al Terminale, sia dal Terminale alla nave metaniera stessa. Questo nuovo servizio, che Fsru Toscana (che ha una capacità di 5 miliardi di metri cubi di gas all’anno) fornirà per primo in Italia, consentirà a piccole navi metaniere – cosiddette bettoline – di caricare Gnl al terminal di Olt. Le bettoline potranno poi rifornire, direttamente in mare, unità navali alimentate a gas naturale liquefatto, oppure, scaricare il combustibile nei depositi costieri dei principali porti del Mediterraneo. Inoltre, sarà possibile ricevere Gnl da piccole metaniere per essere poi rigassificato e immesso in rete.

Con l’avvio dello Small Scale Lng, Livorno con Olt si conferma snodo strategico per lo sviluppo del bunkeraggio marittimo e della filiera del Gnl; in particolare, a seguito della designazione del Mar Mediterraneo come area Seca (Sulphur Emission Control Area) – entrata in vigore il 1° maggio 2025 – le navi dovranno utilizzare in tutto il Mare Nostrum carburante per uso marittimo a ridotto contenuto di zolfo. L’utilizzo del Gnl come combustibile, infatti, permette di ridurre in modo significativo le emissioni di anidride carbonica, ossidi di zolfo, ossidi di azoto e particolato rispetto ad altri combustibili fossili e può essere utilizzato sia nel settore del trasporto marittimo che in quello del trasporto pesante su gomma.

Luca Filippi