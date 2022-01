"Dal 1° febbraio entra in servizio una nuova pediatra in sostituzione della dottoressa Luana Giovannini, temporaneamente assente, per i piccoli pazienti di Suvereto e di Campiglia Marittima". A dare l’annuncio il sindaco di Suvereto Jessica Pasquini dopo l’articolo pubblicato ieri da La Nazione in cui si parlava dei disegi di tante famiglie per la mancanza della pediatra, assente epr malattia. "Grazie alla collega dottoressa Campana – spiega Jessica pasquini – alle infermiere...

"Dal 1° febbraio entra in servizio una nuova pediatra in sostituzione della dottoressa Luana Giovannini, temporaneamente assente, per i piccoli pazienti di Suvereto e di Campiglia Marittima". A dare l’annuncio il sindaco di Suvereto Jessica Pasquini dopo l’articolo pubblicato ieri da La Nazione in cui si parlava dei disegi di tante famiglie per la mancanza della pediatra, assente epr malattia. "Grazie alla collega dottoressa Campana – spiega Jessica pasquini – alle infermiere pediatriche e ai medici di famiglia che hanno fatto l’impossibile, c’è sempre stato un servizio per i bambini, ma è indubbio che serva, quantomai in questo momento di pressione pandemica, un servizio a regime e quindi ottima la notizia finalmente della sostituzione.

La dottoressa Giovannini ,che ho sentito personalmente, per quanto possibile resta a disposizione telefonicamente.

E sempre per quanto riguarda l’assietenza pediatrica nelle Valli Etrusche, da lunedì 24 gennaio nell’ambito di Livorno terminerà l’incarico provvisorio della pediatra di libera scelta dottoressa Elisabetta Maria Bellino ed entrerà in servizio la dottoressa Maria Paola Novelli con l’ambulatorio in Viale Italia n. 117. I genitoritutori degli assistiti già in carico alla dottoressa Bellino dovranno effettuare una nuova scelta del pediatra.

Poi da lunedì 24 gennaio nell’ambito di Cecina terminerà l’incarico provvisorio della pediatra di libera scelta dottoressa Elisa Volterrani ed entrerà in servizio il dottor Marco Gucci con apertura del nuovo ambulatorio a Cecina in piazza Alessandrini 13. Anche in questo caso i genitori degli assistiti già in carico alla dottoressa Volterrani dovranno effettuare una nuova scelta del pediatra.

Infine da lunedì 24 gennaio nell’ambito di Rosignano terminerà il proprio incarico il pediatra di libera scelta, dottor Marco Gucci. I suoi assisiti saranno presi in carico automaticamente dalla dottoressa Elisabetta Alberti alla quale è stato conferito un incarico provvisorio della durata non superiore a un anno. Alberti manterrà l’ambulatorio utilizzato precedentemente da Gucci in Via Berlinguer 39 a Rosignano Solvay. Terminerà anche l’incarico della dottoressa Maria Paola Novelli. I suoi assisiti saranno presi in carico automaticamente dalla dottoressa Elisa Volterrani alla quale è stato conferito un incarico provvisorio della durata non superiore a un anno. Volterrani manterrà l’ambulatorio della dottoressa Novelli in Via Berlinguer 39 a Rosignano Solvay.