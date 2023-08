Nuovi nati, a Livorno il kit di benvenuto: dal succhiotto all’assorbilatte

Livorno – Nel 2022 la cicogna ha portato a Livorno 918 bambini. Nei primi otto mesi di quest’anno appena 472. A meno che sul finale del 2023 non ci sia un rimonta clamorosa, il dato che emerge adesso è che finiremo l’anno probabilmente con un baby-calo. Nonostante questo trend, l’amministrazione comunale ha deciso di fare un omaggio ai neo-genitori dal mese di agosto (la lettera che lo annuncerà arriverà a settembre).

Il sindaco Luca Salvetti ha spiegato ai cronisti di cosa si tratta. Con lui c’erano l’assessore Gianfranco Simoncini, la responsabile dell’ufficio anagrafe Barbara Cacelli e la direttrice delle farmacie comunali Susanna Fornai.

«Questa idea di fare un omaggio alle famiglie con neonati è stata elaborata di recente con il contributo dell’assessore Simoncini. – ha detto il sindaco – L’ufficio anagrafe non solo invierà a casa dei neo-genitori la lettera che annuncia l’assegnazione del kit per i nuovi nati, ma fornirà a tutte le farmacie comunali l’elenco dei neonati".

Il kit comprende: prodotti per la prima infanzia quali un contenitore per il latte, una coppetta assorbilatte, un succhietto, campioni omaggio per la detersione di corpo, capelli e intimo. Una piccola guida per i genitori. Infine una confezione di salviette umidificate per l’igiene fuori casa. Non poteva mancare un coupon che permetterà ai neogenitori di usufruire di uno sconto del 20% sulle linee infanzia dedicate.

L’elenco degli oggetti del kit è riportato nella lettera che arriverà a casa firmata dal sindaco. La direttrice delle farmacie comunali ha ricordato che "chi riceverà la lettera la potrà portare in una delle nove farmacie comunali di Livorno per ritirare kit e coupon".

