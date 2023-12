Nuovo look per via Marradi: stop alla sosta selvaggia / Video

Livorno, 10 dicembre 2023 – Ha cambiato volto via Marradi, dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi. Ieri il taglio del nastro alla presenza del sindaco Luca Salvetti e dell’assessore alla mobilità e traffico Giovanna Cepparello. "Mai più auto in sosta selvaggia sui marciapiedi di via Marradi. – la promessa di Cepparello e Salvetti – Questo anche grazie a pioli appositamente posizionati per dissuadere gli automobilisti dalla tentazione di lasciare i loro mezzi lungo i marciapiedi". Ma serviranno a questo scopo anche le fioriere disseminate sempre sui marciapiedi "non solo come elemento di ornamento, ma anche come ulteriore dissuasore anti-sosta selvaggia".

Il video

L’aspetto più innovativo di questo progetto "è l’impegno assunto da dodici attività commercialo della strada – ha annunciato l’assessore Cepparello – di adottare ciascuna di loro una fioriera per prendersene cura". Ancora la Cepparello: "L’amministrazione comunale ringrazia le attività commerciali di via Marradi che hanno pazientato così a lungo per tutta la durata dei lavori che hanno comportato inevitabilmente disagi, ma alla fine il risultato raggiunto va a beneficio di tutti". Ha ricordato: "Dopo le festività natalizie, sarà completato l’intervento nell’ultimo tratto di via Marradi dove il cantiere non è stato allestito in questi giorni su richiesta dei negozianti che hanno chiesto di rimandare a dopo Epifania". Tra i lavori eseguiti "è stata sistemata anche la piazzetta antistante il locale ’Il Pizzino’ – ha aggiunto il sindaco – per redendola accessibile a tutti, cosa prima non garantita". La riqualificazione in via Marradi punta inoltre a garantire il transito senza ostacoli per gli autobus. Infatti l’assessore Giovanna Cepparello ha precisato: "Sempre dopo le festività natalizie saranno approntare le corsie riservate agli autobus delimitandole con catarifrangenti a ’occhio di gatto’. Tutto ciò sarà fatto perché con i lavori fatti abbiamo guadagnato un po’ di spazio restringendo i marciapiedi, senza ridurne la superficie calpestabile. Alla fine la carreggiata di via Marradi ha raggiunto l’ampiezza utile di 7 metri, quanto basta per migliorare il transito dei bus". Infine è stato studiato il brand: ’I Love via Marradi’ "che contraddistinguerà – ha concluso il sindaco – questa che è una delle principali strade a vocazione commerciale di Livorno".

di Monica Dolciotti