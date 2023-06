Nuovo ospedale, la promessa: "Aspettiamo il progetto definitivo, lo presenteremo entro l’estate"

Livorno, 29 giugno 2023 – Si continua a investire nell’ospedale di viale Alfieri per garantire comunque servizi efficienti ai livornesi. Ieri mattina taglio del nastro – come riportiamo nell’altro servizio in pagina - di nuovi ambulatorio nel reparto di ematologia.

Luca Carneglia, direttore del presidio ospedaliero, nonostante il dibattito sul nuovo ospedale voi cercare di far andare avanti questo, in che modo?

"Andiamo avanti con difficoltà per ragioni di carattere non solo strutturale ma anche organizzativo perchè gli ospedali non sono più quelli di un tempo, e questo implica sprechi di risorse che poi mancano in altri reparti".

Questi padiglioni funzionano ancora?

"I padiglioni funzionano non solo per i numeri. Si cerca di servire al meglio la cittadinanza e la provincia. E’ un ospedale che professionalmente si sta qualificando sempre di più all’interno della nord ovest come centro per attività complesse, qui arrivano persone dalla provincia di Livorno e di Pisa".

Cosa intende per attività complesse?

"Penso all’attività di emodinamica, interventi chirurgici che non possono essere fatti altrove, radiologia, endoscopia, neurochirurgia".

Abbiamo delle eccellenze dunque che avrebbero bisogno di una struttura all’altezza?

"Qui ci sono persone con alti livelli di specializzazione che garantiscono cose che in altri ospedali non vengono garantite. Livorno sta assumendo una nuova importante centralità all’interno dell’Asl nord ovest".

Insomma, chi ci lavora ha un sogno: il nuovo ospedale.

Sindaco, a che punto siamo?

"Si è già riunita la commissione di valutazione dei cinque progetti. E’ iniziato un lavoro che durerà circa un mese e mezzo e a quel punto sarà scelto il progetto finale ed esecutivo con il quale andremo in gara per l’appalto. Entro l’estate il progetto sarà scelto".

Per Luca Salvetti la sanità livornese va difesa: "Dobbiamo ripartire e proporre qualcosa di nuovo e non è facile in un quadro in cui la sanità nazionale e regionale hanno queste criticità. Ma Livorno lo può fare perchè ha sullo sfondo una innovazione strutturale. Ora dobbiamo misurarci sui contenuti sul nuovo ospedale e le case di comunità".