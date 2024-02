Nuovo ospedale, parola ai cittadini. Due mesi per migliorare il progetto

Livorno, 8 febbraio 2024 – Nuovo ospedale: la parola d’ordine adesso è partecipazione. Così ha sancito la conferenza stampa di ieri a Palazzo Civico, voluta dal sindaco Luca Salvetti, che ha aperto la fase di intermezzo tra il progetto preliminare (dello studio RossiProdi) e definitivo, dedita al dibattito pubblico sui lavori per la realizzazione del monoblocco nell’area ex Pirelli pari a cinque mesi, tra la presentazione di osservazioni dal basso e la ricezione degli output.

Asl e Regione, in quanto soggetti attuatori del maxi investimento, saranno ora guidati ex lege dal soggetto "terzo e imparziale" dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. "Un momento di apertura per accogliere bisogni, proposte, critiche. Perché l’ospedale sarà la nuova casa dei livornesi in grado di rispondere ai bisogni di tutti", commenta la direttrice generale Asl Maria Letizia Casani.

E’ stata la responsabile del dibattito pubblico dell’Autorità, Agnese Maria Bertello a chiarire il calendario, le modalità di partecipazione e gli ambiti tematici degli incontri: "Due mesi di lavoro/ascolto - specifica, dal 14 febbraio al 14 aprile, in cui sarò chiamata a raccogliere tutto il materiale per la stesura del rapporto finale da consegnare ai progettisti, Asl e Regione, che entro tre mesi dovranno rispondere su come e quanto intendono modificare il progetto sulla base degli incontri sparsi per i luoghi simbolo della città". Resta una domanda di fondo: qual è il discrimine delle osservazioni proponibili?

"Le planimetrie del progetto sono definite e definitive - il paletto imposto dall’Asl -, ma rimangono ben accette migliorie su accessibilità, fruibilità del parco Pertini, viabilità e integrazione col numero di padiglioni degli Spedali Riuniti da riqualificare".