Uso obbligatorio della mascherina chirurgica nella fascia oraria compresa tra le 20 alle 7 del mattino in via Calamita, via Gori e via Roma, le vie dello shopping e dei locali, da sempre le più affollate nel periodo estivo, dove molto spesso si formano assembramenti di persone e non è garantito il distanziamento sociale per il contenimento della pandemia da Covid-19. E’ quanto dispone un’ordinanza emanata dal sindaco Walter Montagna che prevede anche altre misure per contrastare la diffusione del virus alla luce dell’alta affluenza turistica prevista nelle prossime settimane. Misure più rigide di quelle disposte a livello governativo per non correre il rischio di ritrovarsi a gestire eventuali situazioni di emergenza proprio nel bel mezzo della stagione. Oltre all’obbligo della mascherina in orario notturno nelle vie dello ‘struscio’, l’ordinanza del primo cittadino capoliverese dispone anche "con decorrenza immediata e fino a nuove determinazioni, l’uso della mascherina nelle aree in cui non è tutelato il distanziamento sociale al fine di garantire misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica" e vieta ai pubblici esercizi "di effettuare qualsiasi tipo di intrattenimento musicale o spettacolo dal vivo, sia all’aperto che al chiuso, da venerdì 6 agosto al a sabato 21 agosto". "Ritengo la mascherina – dice il sindaco Montagna - uno dei rimedi più efficaci per contrastare il Covid. Poichè via Gori, via Calamita e via Roma sono molto affollate ed il passeggio è molto rallentato per la presenza di negozi, gelaterie ed altre attività, ho ritenuto necessario disporne l’utilizzo obbligatorio. Purtroppo per trasmettere il virus basta poco. Non siamo ancora arrivati all’immunità di gregge. Di conseguenza non possiamo permetterci di abbassare la guardia". L’entrata in vigore del divieto di effettuare spettacoli dal vivo negli esercizi pubblici è stata prevista non a caso il 6 agosto, giorno in cui diventa obbligatorio il green pass.