Livorno, 26 settembre 2019 - «Abbiamo paura a uscire di casa. Qualcuno ha provato a introdursi nella mia abitazione e anche in altre, pur se abitate regolarmente. Le occupazioni abusive sono all’ordine del giorno. Ho dovuto spendere 150 euro per cambiare la serratura sperando che serva a farmi stare al sicuro». Lo testimonia Ornella Spigliati assegnataria di una casa popolare nel blocco di via Garibaldi tra i civici 419 e 425. Qui abitano 60 famiglia assediata dal degrado, dall’abbandono di qualsiasi rifiuto nel cortile condominiale e dallo spaccio di droga.

«Sconosciuti e spacciatori sfondano le reti che proteggono le finestre delle cantine ed entrano a qualunque ora. Le avevamo fatte sistemare a spese nostre» racconta sempre Ornella. Lei e i vicini Massimo Lonzi e Franca Rossetti, mostrano poi la catasta di mobili, materassi, elettrodomestici, bici e scooter lasciati nel cortile.

«Tutta questa roba o rubata, o abbadonata è qui da 21 giorni – denunciano – Abbiamo segnalato tutto ad Aamps, Casalp e Comune ma non si è visto nessuno». Perciò le famiglie esasperate di questo stabile popolare hanno chiesto aiuto ad Andrea Romiti capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune. Ieri mattina è arrivato con alcuni attivisti per raccogliere le segnalazioni dei cittadini.

«Farò una comunicazione in consiglio comunale – annuncia Romiti – alla prossima seduta del 30 settembre». Ha poi fatto il giro dello stabile e del cortile e la situazione è anche peggiore di come è stata descritta nella petizione firmata da 50 inquilini e inviata «a Casalp, polizia municipale – riferisce Massimo Lonzi – e al Comune tre mesi fa. L’unica cosa ottenuta è stata la chiusura con una grata di un alloggio occupato abusivamente dove alcuni stranieri spacciava di tutto».

Infatti lo spaccio «è una delle attività illegali che proliferano in questo blocco di via Garibaldi e allarmano di più le persone perbene che ci vivono – sottolinea Romiti – per le quali invochiamo l’aiuto delle istituzioni». «Qui abitano anche famiglie straniere – precisano alcuni cittadini – formate da persone oneste che lavorano e hanno figli. Stiamo lottando anche per loro perché vittime come noi delle mele marce». Una anziana signora testimonia, chiedendo però l’anonimato per paura di ritorsioni racconta: «Alcune settimane fa Casalp ha mandato gli operai a pulire e tagliare le siepi . In mezzo hanno trovato le piante di marijuana».