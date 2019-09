Livorno, 17 settembre 2019 - In molti hanno chiamato i vigili del fuoco segnalando la presenza di un forte odore di gas in tutto il centro di Livorno e sul lungomare fino a Quercianella.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate in verifiche sul territorio con la strumentazione in dotazione e la sala operativa 115 ha provveduto a interessare la Capitaneria di Porto e l'Arpat (titolata all'effettuazione dei controlli sulla qualità dell'aria). Le aziende che gravitano nella zona portuale e Asa hanno escluso loro coinvolgimenti. Al momento non è stato possibile risalire all'origine del fenomeno.