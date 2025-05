Offese a giovane dirigente. La solidarietà della politica

Cecina, 14 maggio 2025 – “Martina Cardosi è una giovane dirigente del Psi e nelle ultime settimane, come tutti noi, è impegnata per la campagna elettorale sui referendum. In un video dove spiegava le motivazioni del SÌ al quesito sulla cittadinanza è stata insultata dai soliti haters spinti dalla propaganda della destra. Per molti ormai gli insulti maschilisti sono diventati una cosa normale, fanno parte della quotidianità, non vengono considerati più violenza. Un problema che va affrontato insieme ai tanti che, leggendo i commenti, non si indignano ma ci ridono su. A Martina un forte abbraccio da parte di tutti noi”.

Così il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio, che ha espresso la sua solidarietà alla giovane cecinese Martina Cardosi offesa pesantemente nei commenti al suo video sui referendum. “Tutti i commenti offensivi che arrivano – spiega Martina (la terza da sinistra nella foto) – sono di uomini adulti (e con adulti intendo che potrebbero essere i miei genitori, anche nonni). Sono sempre pronta a confrontarmi con chi ha pensieri diversi dai miei, il dibattito politico dovrebbe essere un momento di arricchimento culturale. Ma che dibattito può nascere da questi tipi di messaggi? Per fortuna che sono più dura di voi haters e questo mi sprona a impegnarmi ancora di più”.

Solidarietà anche dal Pd cecinese: “Martina Cardosi è una studentessa in medicina – . Quindi, come dire, anche piuttosto “bravina”, no? Avere superato i test, procedere in una facoltà difficile, complessa. Dai tempi lunghi. Martina è anche munita di passione civile e politica, e questo la rende speciale, nel mondo dell’astensione. Si impegna fortemente in ciò in cui crede ed in questo momento lo fa con grande successo nella campagna per i referendum dell’8 e 9 giugno. Non è del nostro partito. Martina Cardosi milita nel partito socialista italiano. Ed è stata ospite della Guido Rossa molto di recente proprio per parlare di referendum, espressamente di quello sulla cittadinanza. Ebbene, questa giovane donna è vittima, come molte altre prima, insieme e purtroppo dopo di lei, di attacchi bassamente sessisti operati da ometti indecorosi, che potrebbero esserle babbi o nonni, e che, in virtù di una essenziale incapacità intellettiva al dialogo messa insieme a una enorme supponenza di stampo patriarcale , ritengono di poterla apostrofare con frasi offensive. Il Partito Democratico di Cecina, si stringe a Martina Cardosi e al partito socialista cecinese con la massima solidarietà. Non sei sola Martina, non sono sole le donne che subiscono questi attacchi indegni”.