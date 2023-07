Officine del Talento, i vincitori del concorso 2023

Livorno, 17 luglio 2023 – Si è conclusa la quarta edizione del concorso canoro “Officine del Talento”, sul palco di Porta a Mare. Venti i concorrenti protagonisti della finalissima: sette cantanti per la categoria Junior, 6 per la categoria Cantautori e 7 per la Senior. Ecco tutti i vincitori del concorso 2023:

Primo nella categoria Junior è Valentino Giomi con la canzone “Due Vite” di Marco Mengoni. Secondo posto per Laura Capolupo, terza Giulia Manfredi.

Nella categoria Cantautori ha vinto il duo Francesco Marchetti e Arianna Lorenzi con la canzone “Confine”. Secondo Simone Gioia, terzo Alessio Palagi.

Nella categoria Senior primo premio a Egle Goimbault. Secondo posto per Costanza Monaci, terzo Lorenzo Perondi.