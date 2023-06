Oggi l’anniversario della morte di Mohammad Alì, icona della difesa delle minoranze / Video

Livorno, 4 giugno 2023 – Il 4 giugno di sette anni fa moriva Cassius Clay/Mohammad Alì. Il celebre pugile nero americano trascorse la sua vita fra la boxe e le battaglie in difesa dei diritti delle minoranze.

Non c’entra niente con Livorno, direte voi. Non ha nulla a che vedere con Il Telegrafo o La Nazione. Può darsi. Ma Livorno è “la città dei diritti” e allora ci va di ricordare questo giorno, questa data e quest’uomo, che in ogni caso è stato un grande protagonista del XX secolo, non soltanto nello sport.

Nel video, il celebre combattimento fra lui e George Foreman nell’ottobre del 1974 a Kinshasa, all’epoca Zaire: il combattimento passò alla storia dello sport come “The rumble in the jungle”, la rissa nella giungla.