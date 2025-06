Oltre 700 studenti coinvolti nei progetti della Polizia Municipale di Livorno

Livorno, 24 giugno 2025 - Si è concluso con numeri significativi e ampia partecipazione il ciclo di incontri promossi dalla Polizia Municipale di Livorno nelle scuole cittadine durante l’anno scolastico 2024-2025. Le attività, finalizzate alla promozione della cultura della legalità e alla sicurezza stradale, hanno coinvolto alunni e alunne di ogni ordine e grado, con un totale di 29 appuntamenti formativi che hanno raggiunto circa 725 studenti. Due i principali progetti messi in campo: “A spasso sicuri in città con la Polizia Municipale”, dedicato alle scuole dell’infanzia e primarie, con 21 incontri focalizzati sulla sicurezza stradale, e “Prendiamoci cura della città”, percorso ambientale rivolto alle scuole primarie con 8 incontri specifici sulla cittadinanza attiva e il rispetto degli spazi pubblici. A condurre gli incontri sono stati 34 agenti della Polizia Municipale, formati come “educatori stradali”, che hanno utilizzato strumenti multimediali e supporti informatici per coinvolgere i ragazzi: proiezioni di slide interattive sulla segnaletica, sull’uso corretto di cinture e caschi, sulle principali norme di circolazione e sulle cause più frequenti degli incidenti stradali. I contenuti sono stati calibrati in base all’età degli studenti, con lezioni differenziate per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Particolarmente apprezzate le uscite a piedi nei pressi delle scuole, che hanno permesso ai più piccoli di osservare dal vivo comportamenti corretti (e scorretti) nello spazio urbano, riflettendo sul concetto di “utenza debole” e sul valore del rispetto delle regole. Le attività si sono svolte anche fuori dalle aule scolastiche: 8 giornate formative sono state organizzate in parchi e piazze della città, oltre che durante la Settimana Velica, grazie all’ausilio dell’aula mobile per la sicurezza urbana e stradale, dotata di strumenti audiovisivi e interattivi per diffondere il messaggio anche al grande pubblico. Non è mancata la collaborazione con la Prefettura di Livorno, con la quale sono stati organizzati 5 incontri dedicati alle scuole secondarie di primo grado, sempre sul tema della sicurezza stradale. Un impegno, quello della Polizia Municipale, che ha riscosso grande interesse tra studenti, insegnanti e famiglie, contribuendo a rafforzare nei giovani cittadini il senso civico e la consapevolezza delle regole come strumenti fondamentali per la convivenza e la sicurezza di tutti.