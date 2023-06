“Open Arms”, assegnato il porto di Livorno a un’altra nave di migranti naufraghi

Livorno, 18 giugno 2023 – "Dopo avere salvato 117 persone, comprese 25 donne e un bambino molto piccolo, le autorità italiane ci hanno assegnato Livorno come porto di sbarco. Abbiamo segnalato che il porto è molto lontano, si tratta di quattro giorni di navigazione, una sofferenza non necessaria per le perone salvate, già provate dal naufragio. Ricordiamo che le convenzioni internazionali prevedono lo sbarco in un porto vicino e devono essere rispettate".

Lo ha scritto su Twitter Oscar Camps, il fondatore di Open Arms. Il salvataggio è avvenuto nel Mediterraneo a 230 miglia dal porto siciliano più vicino e a 650 miglia da Livorno, secondo quanto mostra una cartina allegata al tweet.

Después de rescatar 117 personas, incluidas 25 mujeres y un niño pequeño, las autoridades italianas nos asignaron Livorno como puerto de desembarco. Hemos señalado que el puerto está muy lejos, se trata de 4 días de navegación, un sufrimiento innecesario para las personas… pic.twitter.com/UNN1EiXsnN — Oscar Camps (@campsoscar) June 18, 2023

Questi naufraghi salvate 48 ore fa provengono dall’Eritrea, dal Sudan e dalla Libia.

Il 30 maggio scorso l’ultimo attracco di una nave ong a Livorno (il quarto): la Sos Humanity 1 con 88 migranti.