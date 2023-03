Operai al lavoro in un cantiere trovano valigia con 11 chili di hashish. Arrestato spacciatore che lancia involucri di droga durante la fuga

I panetti di hashish trovati dentro il trolley

Livorno, 17 marzo 2023 – Oltre undici chili di hashish suddivisi in 111 panetti sono stati sequestrati dai carabinieri del Radiomobile di Livorno. La droga era all’interno di un trolley che è stato trovato a Castell’Anselmo di Collesalvetti da alcuni operai di un’impresa che stavano effettuando una manutenzione.

Tutto è stato sequestrato, mentre sono state avviate le indagini per risalire al proprietario del trolley e del suo contenuto.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Piombino, invece, hanno svolto un controllo mirato in un bosco di Campiglia Marittima dove hanno notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto. Quando i militari si sono avvicinati per procedere all’ispezione, i due sono fuggiti verso l’interno della boscaglia. Inseguiti, durante la corsa uno dei due ha cercato maldestramente di disfarsi di alcuni involucri in cellophane, ma è stato bloccato.

Una parte delle dosi di cocaina sequestrate allo spacciatore

Recuperati gli involucri lanciati, i carabinieri hanno poi trovato addosso al giovane altri 97 involucri simili, contenenti altrettante dosi di cocaina per un peso complessivo di 114 grammi, nonché 11 dosi di hashish per un peso di 30,5 grammi. La droga è risultata di elevato grado di purezza e, in considerazione del notevole quantitativo e delle modalità di confezionamento _ erano in dosi già pronte per lo spaccio – per il giovane è scattato l’arresto in flagranza: si tratta di un extracomunitario di 22 anni.