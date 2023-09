“Operai in sciopero aggrediti all’interporto, ci vogliono intimidire”: la denuncia dell’Usb

Livorno, 22 settembre 2023 – Operai in sciopero aggrediti all’interporto.

A denunciare il fatto è il sindacato Usb Livorno settore logistica.

"Ai piazzali Mercurio dell’interporto di Livorno abbiamo assistito ad un fatto gravissimo”, raccontano i delegati sindacali. “L’Unione sindacale di base – continuano – aveva proclamato uno sciopero per i lavoratori della ditta in appalto Ruggiero Trasporti che gestisce da circa un anno il servizio di movimentazione auto tra porto e interporto. Sciopero indetto contro alcuni licenziamenti, per la sicurezza e per il rispetto del contratto nazionale”.

"Alle ore 8,30 circa -di legge nella nota Usb – il titolare della ditta con il figlio, il cognato e alcuni responsabili e crumiri si è presentato di fronte ai cancelli minacciando i lavoratori in sciopero e i rappresentanti sindacali presenti sul posto a tutela del diritto di sciopero. Provocazioni e minacce sfociate poi da un’aggressione fisica portata avanti, sembra, dal cognato dello stesso titolare. Un lavoratore iscritto a Usb è stato portato via in ambulanza. Tutto condito da frasi come “negro di m.” rivolto a un rappresentante sindacale di origine senegalese”.

Tensione all'interporto

“Più volte il titolare si è rivolto con arroganza anche nei confronti della polizia, presente sul posto, chiedendo di prendere i documenti ai lavoratori in sciopero e portarli in questura in quanto lo sciopero non era (da lui) autorizzato”.

"Il “tradimento” per essersi rivolti al sindacato è anche alla base di questa vertenza. Con un lungo lavoro sindacale, USB, è riuscita anche con l’aiuto degli organi competenti come l’ispettorato del lavoro a far rispettare le regole minime del contratto nazionale. Per tutta risposta i lavoratori che hanno avuto il coraggio di organizzarsi sono stati subito isolati e attaccati. A 4 di loro non è stato rinnovato il contratto ad agosto, altri 5 saranno mandati a casa a fine settembre. Per tutti gli altri decine di lettere di contestazione a dir poco pretestuose per poi arrivare al licenziamento. Intanto sono stati assunti e stabilizzati altri lavoratori senza rispettare il criterio di anzianità previsto dalla Legge. Ad oggi permangono gravi criticità rispetto alla sicurezza durante i trasferimenti. La logistica non è e non può diventare il “far west” della nostra città. Per denunciare l’aggressione di stamattina, per ribadire che la libertà di sciopero di organizzazione sindacale non si discutono”.

"Da lunedì 25 settembre dalle ore 8 saremo nuovamente presenti di fronte ai cancelli del gruppo Mercurio presso l’interporto – conclude USb -. Chiediamo a tutti i lavoratori e lavoratrici, alle realtà politiche cittadine e alle istituzioni di prendere una posizione netta e partecipare al presidio di lunedì”.