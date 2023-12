Infortunio sul lavoro: operaio cade da ponteggio e perde conoscenza

Campo nell'Elba, 14 dicembre 2023 – Un altro incidente sul lavoro in Toscana. Nel pomeriggio di oggi, nel comune di Campo nell'Elba, un operaio di 49 anni è stato trasportato in ospedale con trauma cranico dopo essere precipitato da un ponteggio da circa 3 metri d'altezza. L'impatto a terra è stato così forte che l’uomo avrebbe perso anche conoscenza. Vista la gravità della situazione i colleghi hanno chiamato immediatamente il 118 e l’elicottero Pegaso 3 è arrivato sul posto per trasportare il ferito all'ospedale di Livorno, dove è arrivato in codice giallo.