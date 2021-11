Non conosce sosta l’impegno dell’amministrazione a salvaguardia del decoro urbano e contro l’abbandono di rifiuti, rottami e mezzi non in regola. Sono state rimosse 7 biciclette lasciate sui marciapiedi e una costruiva l’accesso a una scala antincendio; avviate 15 procedure per rimuovere veicoli abbandonati a Salviano nei cortili delle case...

Non conosce sosta l’impegno dell’amministrazione a salvaguardia del decoro urbano e contro l’abbandono di rifiuti, rottami e mezzi non in regola. Sono state rimosse 7 biciclette lasciate sui marciapiedi e una costruiva l’accesso a una scala antincendio; avviate 15 procedure per rimuovere veicoli abbandonati a Salviano nei cortili delle case popolari. Sono stati rimossi 19 mezzi abbandonati sprovvisti di copertura assicurativa dopo gli esposti di più cittadini: un camper e un’automobile in via Minghi, sette auto nel parcheggio di viale della Libertà, tre ciclomotori in via De Larderel, quattro autovetture tra viale Carducci e la stazione, un camper in largo Borrani, un’autovettura a Quercianella e una in via Pigli. Questi veicoli però non sono identificabili come rottami da smaltire. Lo sono invece altri 52 mezzi abbandonati sui quali è intervenuta sempre la municipale: 36 biciclette in vari luoghi della città, 8 motocicli in zona Borgo S. Jacopo, 4 auto in zona stazione e piazza della Vittoria, due camper in via Bacchelli e due camper in via Passaponti. I camper sono stati preventivamente vuotati da Aamps perché pieni di rifiuti. Per quanto riguarda piazza Guerrazzi, sono stati notificati due mini-daspo urbani (ordini di allontanamento) a due senza tetto che da settimane bivaccavano, sono inoltre state fatte le igienizzazioni della pavimentazione e delle panchine e sono stati organizzati quattro interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati sotto tali panchine ammassati dai due senza tetto. Sono stati eseguiti 38 interventi di pulizia e rimozione rifiuti e 6 allontanamenti di persone che si erano accampata sul lungomare. Sono state tappate 8 buche sulle strade e comminate due sanzioni per manomissioni stradali non ripristinati.