"Non è mai troppo tardi". Il segretario comunale del Pd Federico Mirabelli risponde così alla domanda della cronista "Dopo mesi di dibattiti e di proteste dei comitati, solo ora il Pd allestisce una sorta di presidio per confrontarsi con i cittadini?". "Non è mai troppo tardi – dice Mirabelli – perchè siamo nella fase della raccolta di contributi. C’è un progetto e prima del dibattito in consiglio comunale vogliamo sentire le osservazioni dei comitati, chiediamo i contributi alla cittadinanza". E’ l’ultimo capitolo di un romanzo lungo anni che ha come argomento: il nuovo ospedale a Livorno. L’area dell’ex Pirelli, individuata dalle istituzioni dopo la bocciatura di Montenero, ha fatto salire sulle barricate i residenti della zona preoccupati per viabilità, circolazione, taglio degli alberi, riduzione del parco Pertini, il polmone verde più grande della città. E non è servito nemmeno il percorso partecipativo, organizzato dalla Regione Toscana che ne ha la competenza, a convincere i comitati della bontà del progetto.

I cittadini si lamentano: incontri-passerella, ormai tutto è stato deciso. Un cortocircuito che irrita, e non poco, l’amministrazione che vorrebbe realizzare un nuovo ospedale senza dover ogni giorno fare i conti con le lamentele di chi vive nella zona. Ora il Pd esce allo scoperto, forse tirato per la giacca proprio dal sindaco che, sulla difesa del nuovo ospedale all’ex Pirelli, non ha potuto fino ad oggi contare molto sul sostegno del principale partito della città. Del resto il Pd su questo argomento è rimasto bruciato alle urne del 2014 e quindi prima di ’uscire’ allo scoperto ci pensa bene, e preferisce l’ombra. Ma il 9 e il 10 ottobre sarà allestito un gazebo dentro al Parco per condividere il progetto del nuovo ospedale. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e la domenica mattina dalle 10 alle 12. ’Conversazioni urbane’ potrebbero essere un’altra occasione di confronto. Ma alla fine le troppe chiacchiere rischiano di vanificare qualsiasi iniziativa. Il mandato del sindaco Salvetti è chiaro: fare il nuovo ospedale.

Michela Berti