Livorno, 2 agosto 2018 - Pace fatta tra il sindaco di Livorno Filippo Nogarin e il governatore della Toscana Enrico Rossi sulla costruzione del nuovo ospedale. L'accordo di programma del 2010 per la costruzione un nuovo nosocomio a Montenero, sconfessato nel 2014 dal nuovo primo cittadino una volta eletto, decade. Al suo posto subentra una intesa in cinque articoli che da' mandato a una commissione tecnica di approfondire, entro il 2 dicembre, la percorribilità di una soluzione alternativa: il mantenimento dei padiglioni piu' recenti dell'attuale ospedale e la realizzazione della parte nuova, dedicata al blocco della degenza, nella contigua area ex Pirelli. L'auspicio del presidente della Regione "e' di poter arrivare, entro il 2020, a finanziare questa opera".

Soddisfatta anche l'assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi: "Abbiamo superato la fase di stallo - aggiunge - e abbiamo trovato un accordo con il quale, oltre a dare l'incarico alla commissione tecnica, abbiamo deciso di trasferire al Comune le risorse che avevamo stanziato per le opere di urbanizzazione che sarebbero state realizzate a Montenero".

Viene, in questo modo, mantenuto il finanziamento della Regione per la costruzione della rotatoria e della viabilità adiacente del quartiere. L'urgenza di un intervento sull'ospedale, comunque, per l'assessore e' fuori discussione: "Questo è l'ultimo degli ospedali della Toscana a essere rimasto davvero molto datato". Di grande giornata parla il sindaco Nogarin: "Finalmente siamo riusciti a raggiungere un'intesa che ci permettera' di riqualificare e modernizzare l'ospedale cittadino, senza bisogno di realizzare nuove costruzioni o andare a cementificare aree di pregio come quella di Montenero". E spera che da questo momento "si possa cominciare a parlare di sanità e non di strutture, di contenuti piu' che di contenitori".