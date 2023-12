“Ospedale sull’orlo del collasso”. I timori del sindacato Fials-sanità

Livorno, 19 dicembre 2023 “All’ospedale di Livorno, l’unità operativa di nefrologià è stata ridimensionata prima dell’estate e spostata temporanemante a medicina. Che futuro avrà? Così non è in grado di funzionare bene. Si parla di riorganizzare pneumologia che dovrebbe essere spostata e avere una priopria sub-intensiva, ma serve personale; il day hospital oncologico doveva incrementare le prestazioni, ma senza personale a sufficienza come sarà possibile? Si dice inoltre che l’ospedale di Livorno è destinato a diventare hub nella Usl Nord Ovest che include Livorno, Cecina, Piombino, Elba, Pontedera e Volterra e forse anche Lucca, per le prestazioni di endoscopia interventistica. Con quale personale?».

Tutti questi interrogativi li solleva Daniela Boem della segreteria provinciale di Livorno del Fiasl-sanità.

Prosegue la Boem: «L’ospedale di Livorno è già hub aziendale per il dosagio dei farmaci chemioterapici. In questo modo l’Azienda Usl da una parte ottimizza il consumo dei farmaci, ma dall’altra carica sul personale di Livorno un surplus di lavoro senza rinforzare l’organico degli infermieri di oncologia. L’ospedale di Livorno inoltre è anche diventato hub della zona nord ovest per l’aferesi terapeutica ematologica al centro trasfusionale di Livorno. Dovrebbe invece essere in carico ad una sezione autonoma del trasfusionale». Se la situazione non cambierà «c’è il rischio di implosione, ovvero l’impossibilità per il personale di Livorno di reggere tutto questo carico di lavoro in più. Insomma si fanno le nozze con i fichi secchi».

«È stato poi proclamato lo stato di agitazione del personale del comparto sanitario dell’Azienda Usl nord ovest, – annuncia la Bpoem – che include i dipendenti di Livorno e provincia, per il mancato pagamento dell’indennità (da 800 a 1200 euro) per il mancato rinnovo del contratto, da erogare entro dicembre da parte della Regione. La Regione non ha stanziato i fondi da destinare alle singole Aziende Usl a causa dell’enorme buco da 500milioni nel bilancio regionale, la cui gran parte è imputabile al capitolo della sanità. In ballo c’è anche la delibera della Regione n. 140 del 2023, che fissa l’obiettivo del taglio sulla spesa per il peronale. La Usl Nord Ovest che non ha eccedenza di personale, sarà la più danneggiata. Questo vorrà dire anche a Livorno e provincia l’impossibilità di sostuire il personale che andrà in pensione». È previsto perciò un incontro con il Prefetto a Firenze il 20 dicembre, «a meno che non ci convichi la Regione – auspica la Boem – per la procedura di raffreddamento». Infine Fials (con Cgil, Nursind e NursingUp) non ha firmato il contratto integrativo, siglato invece da Cisl e Uil, «perché concordato al ribasso» attacca la Boem.

di Monica Dolciotti