"Ospedale, tagli ai posti letto per l’estate"

Livoirno, 23 giugno 2023 – “Il piano estivo di ridimensionamento delle attività nell’ospedale di Livorno per garantire le ferie di medici ed infermieri, porterà a tagliare ulteriori posti letto, sospendere molte prestazioni ambulatoriali come ad esempio nella Medicina Nucleare le biopsie per la tiroide e le visite per l’osteoporosi, fino a ridurre in Radioterapia le visite di follow-up oncologico per 3 mesi". Lo denuncia il sindacato Fials Sanità che oggi in Prefettura si troverà davanti la delegazione della Direzione dell’Asl in Prefettura per un tentativo di conciliazione sul fabbisogno del personale sanitario e socio sanitario.

I margini di un’intesa "sono pressoché nulli" prevede Fiasl.

«In pericolo ci sono i diritti del personale a lavorare in sicurezza e dei cittadini a curarsi in modo adeguato. – sottolinea il sindacato – La dimostrazione delle difficoltà per carenza di personale a Livorno è evidente: i giorni di ferie non fruite nel tempo è così elevato da produrre nel bilancio aziendale un minore costo del personale pari a oltre 50 milioni di euro. Il lavoro a cottimo si traduce in ore di lavoro aggiuntive per una spesa stimata nell’ultimo triennio di oltre 15 milioni di euro, a cui si aggiunge lo straordinario che solo nel 2022 ha superato il costo di 3 milioni di euro. Tutte ore di lavoro che la USL chiede di fare in più, non solo per ridurre le liste di attesa, ma soprattutto per la carenza di organico e la necessità di garantire la continuità assistenziale e il funzionamento dei macchinari per la diagnostica".

Conclude il sindacato: "Per l’Usl, davanti alla nostra richiesta del Fials di discutere un piano assunzioni straordinario e adeguato in particolare per Livorno, il personale disponibile è adeguato. Quindi la proposta di conciliazione in Prefettura, se non soddisferà le nostre richieste, sarà inaccettabile".