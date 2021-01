Livorno, 16 gennaio - "Ci vuole una nuovs proposta per salvare il Parco Pertini/Parterre nell'ambitodel rinnovmentodell'ospedale di Livorno". E' ciò che sostiene il comitato 'Salviamo il Parterre' nell'ultimo documento inviato alla stampa di Livorno.

"Noi speriamo che venga accantonata la soluzione basica di un blocco ospedaliero delle dimensioni insufficienti alla domanda di degenza - spiegano dal comitato -, funzionalmente contraddittorio con la necessità di approfondire l’esperienza più recente della cura pandemica e che fisicamente occupa un parco pubblico, come se fosse un’area edificabile disponibile".

"Auspichiamo che possa essere avviato senza indugio il riesame dei contenuti dell’accordo sottoscritto in giugno - prosegue il comitato - che è apparso un gesto per sbarazzarsi di un importante e urgente problema per il futuro della città, con una frettolosa proposta calata dall’alto senza un opportuno processo propedeutico. La proposta ignora il principio di sanità ambientale che un parco urbano riproduce, evidentemente elaborata da un soggetto estraneo alla realtà urbana e sociale di Livorno e al sentimento collettivo della sua popolazione e non rispetta il patrimonio naturale in senso lato, che non ha solamente un valore, ma è anche funzione e parametro del benessere di un territorio".