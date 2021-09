E’ ancora mistero sulle ossa umane ritrovate l’11 settembre a pochi metri di profondità a Punta Gallina, fra Boccale e Calafuria. A lavoro per cercare di dare un nome al cranio e al femore oltre al medico legale, un antropologo e una genetista. Analisi complesse che permetteranno, si spera, di...

E’ ancora mistero sulle ossa umane ritrovate l’11 settembre a pochi metri di profondità a Punta Gallina, fra Boccale e Calafuria. A lavoro per cercare di dare un nome al cranio e al femore oltre al medico legale, un antropologo e una genetista.

Analisi complesse che permetteranno, si spera, di risolvere questo mistero. Le ossa umane furono trovate da due turistidi Prato mentre facevano un’immersione in apnea. ù

"Stavo facendo il bagno con il mio ragazzo quando ho visto sul fondo quel teschio". Mara Nigro con il suo compagno, residenti a Prato, avevano deciso di trascorrere un fine settimana di relax, l’ultimo bagno di sole prima di tornare a lavoro. Acqua limpida e un bel venticello di maestrale: intorno a mezzogiorno l’avvistamento. "Sì, abbiamo visto queste ossa umane proprio sotto di noi e abbiamo chiamato il 112". Sul posto polizia, vigili del fuoco, guardia costiera e sommozzatori del nucleo di Firenze. Ora la parte più difficile: dare un nome a quelle ossa. Saranno gli esami del medico legale a fornire informazioni utili al riconoscimento, come disposto dal pm Rizzo. C’è chi fa già le prime ipotesi, come quella di David Fedi, in arte Zeb. La sua auto fu trovata a pochi metri dal ponte di Calignaia il 29 maggio 2008.

Tanti anni, forse troppi, perchè un teschio e un femore si possano conservare in un ambiente in movimento come quello del fondale marinoa Calafuria dove gli scogli non perdonano, dove il libeccio batte forte e il mare mosso fa paura. Ora si attende il verdetto della scienza.

Michela Berti