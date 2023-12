E’ morto il giornalista Otello Chelli, fu anche consigliere comunale

Livorno, 8 dicembre 2023 - “Non ho mai conosciuto nessuno più innamorato di Otello Chelli della Livorno popolare e in particolare della Venezia in cui era cresciuto e della quale ricordava benissimo le ferite inflitte dalla guerra e dai bombardamenti. Un dolore dal quale non era mai veramente guarito e che lo ha fatto essere per tutta la vita un fiero pacifista e un convinto antifascista”. Così il sindaco Luca Salvetti ricorda Otello Chelli nel giorno della sua scomparsa all’età di 90 anni. Chelli è stato giornalista, scrittore, e consigliere comunale che ha unito sempre l’impegno politico a quello culturale.