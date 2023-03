Padre Michele e i maturandi: aperitivo in Santa Caterina

Livorno, 13 marzo 2023 – Gli studenti del liceo Cecioni (in gran parte) e dell’Isis Niccolini Palli, hanno risposto ieri allo scoccare dei 100 giorni dall’esame di maturità, all’invito di padre Michele Esposto, parroco di Santa Caterina nel cuore del quartiere Venezia. Un invito del tutto particolare: partecipare all’aperi-maturità con tanto di preghiera rivolta a San Tommaso d’Aquino, affinché sostenga i ragazzi durante gli esami. Per propiziare la benevolenza San Tommaso d’Aquino è anche stata accesa una lampada votiva "che rimarrà così fino a quando l’ultimo alunno – ha spiegato il parroco – non avrà sostenuto anche l’esame orale".

Così dopo il rito in Santa Caterina, in un locale attiguo è stato celebrato il rito ’pagano’ con don Esposto che ha stappato una bottiglia bene augurale con i ragazzi e ha loro offerto un buffet.

Il parroco di origine pugliese, ormai adottato da Livorno, insegna religione nelle scuole superiori ormai da un decennio. Non nuovo a iniziative particolari (ricordiamo la messa all’aperto in piazza dei Domenicani qualche anno fa per protesta quando il sindaco Nogarin fece chiudere Santa Caterina perché erano caduti alcuni frammenti degli affreschi dalla volta) don Michele anche questa volta ha voluto stupire.

"Oltre ai riti scaramantici di Pisa, Viareggio e Montenero, ho pensato ad un momento di raccoglimento religioso a cento giorni dall’esame di maturità, ma per attrarre i ragazzi ci siamo inventati io e i miei collaboratori, l’aperi-maturità".

A proposito di Montenero, sempre ieri decine e decine di maturandi hanno invaso il piazzale del Santuario, guardati però a vista da pattuglie delle forze dell’ordine, per prevenire le intemperanze dello scorso anno.

